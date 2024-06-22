وزير لبناني سابق: الوضع بالجنوب مرتبط بالحرب في غزة

قال وزير الخارجية اللبناني الأسبق فارس بويز، إن هناك عدة حلول لتهدئة الأوضاع في لبنان وإسرائيل.

وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، أنه يجب تنفيذ القرار رقم 1701 لمجلس الأمن الذي ينظم الحدود، أو انتظار تسويات أكبر على مستوى إعادة تحديد الحدود نهائيًا، لأن هناك خلافات عديدة على بعض المناطق منها مزارع شبعا وغيرها.

وأوضح أن الحل الأسهل هو العودة للالتزام بقرار مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن نبيه بري رئيس المجلس النيابي اللبناني، وهو حليف المقاومة أعلن عن استعدادها لتنفيذ هذا القرار.

وأكد أن الوضع في الجنوب اللبناني مرتبط بالحرب في غزة، مشيرًا إلى أنه يرى أن الحل يكمن في مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي طرحها وهذا يفتح المجال لتهدئة الأوضاع في لبنان.