امتحان اللغة العربية يثير الجدل بين طلاب الثانوية في الإسكندرية: بين السهولة وطول الوقت

أدى آلاف من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة العربية، في ثالث أيام الامتحانات الرسمية، وسط إجراءات تنظيمية مشددة بجميع اللجان.

ورصدت "الشروق" تباينًا في آراء الطلاب حول مستوى الامتحان، حيث اعتبره البعض في متناول الجميع، بينما رأى آخرون أنه طويل نسبيًا ويحتاج إلى وقت أطول.

وقال الطالب محمد إبراهيم إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، رغم احتوائه على بعض الأجزاء التي تتطلب تركيزًا في النحو، لافتًا إلى أنه من النماذج الاسترشادية المعلنة من الوزارة.

وأضاف الطالب علي خالد أن الامتحان طويل، ورغم أن الأسئلة من المنهج ومباشرة، إلا أنه كان يحتاج إلى وقت أطول للإجابة.

فيما أوضح الطالب يوسف محمد أن الامتحان كان بسيطًا بشكل عام، لكنه تطلب تركيزًا عاليًا، خاصة في أسئلة الفهم والاختيار، مشيرًا إلى أن الوقت كان مناسبًا بصعوبة، متمنيًا أن تكون الامتحانات القادمة أكثر سهولة.

وفي السياق، أعلن الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 58,911 طالبًا وطالبة، موزعين على الشعب المختلفة، منهم 15,699 في الشعبة الأدبية، و28,312 في شعبة العلوم، و12,271 في شعبة الرياضيات، بالإضافة إلى 2,629 من طلاب المدارس الدولية، يؤدون امتحاناتهم داخل 149 لجنة موزعة على 9 إدارات تعليمية.