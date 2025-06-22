أعرب نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، عن أمله في العودة إلى الدبلوماسية، وذلك بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت المواقع النووية في إيران الليلة الماضية.

وقال لشبكة "ان بي سي" الأمريكية اليوم الأحد، بعد ساعات فقط من الهجمات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية في فوردو وإصفهان ونطنز: "لسنا في حالة حرب مع إيران، نحن في حالة حرب مع البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف: "لا نريد الحرب مع إيران. نريد بالفعل السلام"، وذلك وسط قلق متزايد من أن يتسبب التدخل الأمريكي في حرب إسرائيل مع إيران في اندلاع صراع إقليمي أوسع.

وأشار فانس إلى أنه إذا قررت طهران التخلي عن برنامجها النووي بشكل نهائي ولم ترد بضرب القواعد الأمريكية في المنطقة، فيمكن أن تكون هناك علاقات جيدة بين إيران والولايات المتحدة.