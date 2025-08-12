سويلم يكشف العقوبة المتوقعة على جماهير الزمالك

كشف العميد ثروت سويلم عضو مجلس إدارة رابطة الأندية عن العقوبة المتوقعة على جماهير نادي الزمالك، في ضوء احداث الجولة الأولى من الدوري.

وكانت مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا قد شهدت بعض الهتافات الجماهيرية من جانب مشجعي الأبيض، تم اعتبارها تحمل إساءات لنجم الفريق السابق أحمد مصطفى زيزو، لاعب الأهلي الحالي.

وقال سويلم في تصريحات تلفزيونية: "سيتم توقيع عقوبة على نادي الزمالك كما نص عليها اللائحة بتغريمه ماليا 100 ألف جنيه أول مرة".

وأضاف: "العقوبات تتضاعف في حال التكرار في المباريات القادمة إلى أن تصل إلى إيقاف الجماهير من الحضور ومن ثم اللعب بدون جماهير".

وعن موقف جماهير الأهلي من الهجوم على مهاجم الفريق السابق ولاعب مودرن سبورت الحالي حسام حسن، خلال مباراة الفريقين قال سويلم: "لا أريد تصنيف الجماهير ما بين الزمالك الأهلي، أنا أتحدث فقط عن اللائحة وما تنص عليه.

وتابع : " لو تقرير مراقب المباراة والحكم ذكر الواقعة سيتم توقيع عقوبة على جماهير الأهلي".