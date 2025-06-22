محافظ الجيزة: ضبط 2761 مخالفة تموينية متنوعة خلال شهر ومصادرة 45 طنًا من السلع المدعمة

محافظ الجيزة: تحصيل 14.2 مليون جنيه غرامات من أصحاب المخابز البلدية

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تكثيف الحملات الرقابية التي تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية على الأسواق والمحال والمخابز ومستودعات البوتاجاز، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو حالات غش تجاري، في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وحماية حقوق المواطنين.

وأوضح المحافظ، خلال اطلاعه على تقرير المخالفات التموينية خلال شهر، أن هناك نتائج ملموسة في ضبط الأسواق، مشيرا إلى أنه تم ضبط 2761 مخالفة تموينية متنوعة بإجمالي مضبوطات بلغ 45 طنًا من السلع المدعمة، شملت: دقيق بلدي مدعم، دقيق فاخر "استخراج 72%"، نخالة، مكرونة تموينية، أرز، قمح، وأسمدة زراعية مدعمة.

وأشار إلى، أنه تم ضبط 755 لترًا من السولار، و362 أسطوانة بوتاجاز منزلي، و4380 لتر زيت طعام، إضافة إلى 5160 عبوة عصير مجهولة المصدر، و6 أطنان من الدواجن والكبدة الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح المحافظ، أنه تم تحرير 2203 محاضر تموينية في مجال البدّالين التموينيين والجمعيات الاستهلاكية، و33 محضرًا في مجال محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، إضافة إلى 446 محضرًا في مجال الأسواق والمحال العامة.

وتابع، أنه تم تحصيل غرامات مستحقة بلغت 14.2 مليون جنيه من أصحاب المخابز البلدية خلال شهر مايو، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.