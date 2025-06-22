عراقجي لنظيره البريطاني: العدوان الأمريكي على إيران انتهاك واضح للقانون الدولي

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بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره البريطاني ديفيد لامي آخر التطورات المتعلقة بالهجوم الأمريكي على منشآت نووية الإيرانية.

ووفقا لبيان مكتوب أصدرته وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، أجرى عراقجي اتصالا هاتفيا مع نظيره البريطاني.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين ناقشا آخر التطورات المتعلقة بالهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية.

وذكر أن عراقجي أدان بشدة الهجوم الأمريكي، قائلا إنه انتهاك واضح للقانون الدولي.

من جانبه، أعرب لامي عن أسفه للهجوم، ونفى تورط بلاده أو تعاونها فيه، داعيا إلى استمرار الجهود الدبلوماسية.

وفجر الأحد، انضمت الولايات المتحدة إلى العدوان الإسرائيلي على إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترامب، تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، الطائرات الأمريكية "أسقطت حمولة كاملة من القنابل" على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان قبل مغادرتها المجال الجوي الإيراني "بسلام".

ومنذ 13 يونيو الجاري، تشن إسرائيل عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.