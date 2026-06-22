أعرب خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن سعادته بفوز منتخب مصر على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات كأس العالم، مؤكدًا أن الفريق يمتلك طموحًا كبيرًا لمواصلة المشوار والتأهل في صدارة المجموعة السابعة.

وقال الغندور في تصريحات إذاعية: «طموحنا أصبح التأهل كأول المجموعة السابعة حتى يسهل منتخب مصر المهمة على نفسه في دور الـ32 من كأس العالم 2026».

وأضاف: «منتخب مصر قدم الأداء الطبيعي، ونحن سعداء به، وننتظر منه تقديم ما هو غير طبيعي في باقي مشواره بالمونديال».

وتحدث نجم الزمالك السابق عن الحارس مصطفى شوبير، قائلًا: «مصطفى شوبير مشروع حارس مرمى محترف في أوروبا، وسن 26 يمثل بداية النضج والاحتراف لأي حارس».

وأشار الغندور إلى بعض التفاصيل الفنية في المباراة، موضحًا: «محمد هاني تسبب في عرضية الهدف الأول لزيكو، بينما سيكون لعمر مرموش دور مهم في المباريات المقبلة مع المنتخب».

واختتم تصريحاته قائلًا: «مصطفى زيكو تفوق على زيكو الأصلي، ولولا إسلام عيسى لما تحقق هذا الإنجاز».