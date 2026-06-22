رئيس جامعة العاصمة يتفقد معمل الحاسب المركزي ويطلع على أحدث مستجدات العمل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تفقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، معمل الحاسب المركزي، للاطلاع على سير العمل ومتابعة أحدث المستجدات المتعلقة بالخدمات التقنية التي يقدمها المعمل.

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور عمرو السيد، مدير مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث استعرض الجانبان الإمكانات التقنية المتاحة بالمعمل، والخدمات المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، إلى جانب خطط التطوير المستقبلية التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية الرقمية بالجامعة.

كما شملت الجولة تفقد عدد من القاعات والمعامل المجهزة بأحدث التقنيات، والاطلاع على منظومة العمل بها، وآليات تقديم الدعم الفني والخدمات التكنولوجية المختلفة، بما يسهم في دعم العملية التعليمية والبحثية وتحقيق أهداف التحول الرقمي.

وأكد الدكتور السيد قنديل خلال الزيارة أهمية مواصلة تطوير الخدمات الرقمية وتحديث البنية التكنولوجية بما يتواكب مع متطلبات العصر، مشيدًا بالجهود المبذولة من فريق العمل بمركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم منظومة العمل الإلكتروني بالجامعة.

من جهته، أوضح الدكتور عمرو السيد أن مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يواصل تنفيذ خططه التطويرية لتوفير بيئة رقمية متكاملة تدعم العملية التعليمية والإدارية، وتسهم في تقديم خدمات تقنية متطورة تلبي احتياجات منتسبي الجامعة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص إدارة الجامعة على المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف القطاعات، والعمل على تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة بما يحقق رؤية الجامعة نحو التميز والريادة في مجال التعليم والتحول الرقمي.