نائب رئيس حزب الحرية النمساوي يطالب بتغيير اسم وزارة «الداخلية» إلى «الأمن الداخلي»

طالب نائب رئيس حزب الحرية النمساوي ووزير الداخلية السابق هيربرت كيكل، الحكومة بتغيير اسم وزارة الداخلية إلى وزارة الأمن الداخلي، أسوة بما هو متبع في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال كيكل -في تصريح اليوم الاثنين- إن تشديد السياسات الأمنية ضرورة لمواجهة التوترات المجتمعية الحادة الناجمة عن الهجرة غير الشرعية وتدفقات اللاجئين إلى أوروبا.

وأضاف كيكل -الذي يسعى إلى العودة لمنصب وزير الداخلية في الحكومة المقبلة وسط اعتراضات حكومية وحزبية بسبب سياساته المتشددة ضد اللاجئين- أنه قضى 17 شهرا في منصبه نجح خلالها في إحداث تراجع حاد في طلبات اللجوء إلى النمسا.

يُذكر أن كيكل -خلال توليه حقيبة الداخلية- قام بتغيير أسماء مراكز استقبال اللاجئين إلى مراكز الترحيل والمغادرة، ورفض معظم طلبات اللجوء المقدمة في تلك الفترة.