 نائب رئيس حزب الحرية النمساوي يطالب بتغيير اسم وزارة «الداخلية» إلى «الأمن الداخلي» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نائب رئيس حزب الحرية النمساوي يطالب بتغيير اسم وزارة «الداخلية» إلى «الأمن الداخلي»

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 22 يوليه 2019 - 9:34 م | آخر تحديث : الإثنين 22 يوليه 2019 - 9:34 م

طالب نائب رئيس حزب الحرية النمساوي ووزير الداخلية السابق هيربرت كيكل، الحكومة بتغيير اسم وزارة الداخلية إلى وزارة الأمن الداخلي، أسوة بما هو متبع في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال كيكل -في تصريح اليوم الاثنين- إن تشديد السياسات الأمنية ضرورة لمواجهة التوترات المجتمعية الحادة الناجمة عن الهجرة غير الشرعية وتدفقات اللاجئين إلى أوروبا.

وأضاف كيكل -الذي يسعى إلى العودة لمنصب وزير الداخلية في الحكومة المقبلة وسط اعتراضات حكومية وحزبية بسبب سياساته المتشددة ضد اللاجئين- أنه قضى 17 شهرا في منصبه نجح خلالها في إحداث تراجع حاد في طلبات اللجوء إلى النمسا.

يُذكر أن كيكل -خلال توليه حقيبة الداخلية- قام بتغيير أسماء مراكز استقبال اللاجئين إلى مراكز الترحيل والمغادرة، ورفض معظم طلبات اللجوء المقدمة في تلك الفترة.


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