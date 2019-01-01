«الصحفيين العرب» يدين زيارة صحفيين سعوديين وعراقيين وإماراتيين لإسرائيل

أدان اتحاد الصحفيين العرب في بيان له اليوم الاثنين، زيارة عدد من الصحفيين العرب لإسرائيل.

ونقل الاتحاد عن وكالات أنباء، تأكيد مصادر إسرائيلية وصول وفد من 6 صحفيين عرب من المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفق رئيس قسم مواقع التواصل الصادرة باللغة العربية في وزارة الخارجية الإسرائيلية يوناتان جونين، فإن الوفد سيزور مركز تخليد ذكري "الهولوكوست" والكنيست والأماكن المقدسة في القدس.

وأوضح بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية أيضا أن وفد الصحفيين المذكور سيزور أيضا حيفا والناصرة وتل أبيب، بالإضافة إلى لقاءات مع أعضاء في الكنيست ومسئولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، بالإضافة إلى أكاديميين إسرائيليين.

وعلق بيان اتحاد الصحفيين العرب: «الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين بشدة هذه الزيارة من جانب هؤلاء الصحفيين، حيث تتنافي وتتعارض مع النظام الأساسي للاتحاد العام للصحفيين العرب الذي يدعو إلى تعبئة الرأي العام العربي ضد كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، تأكيداً على استمرار الصراع العربي الصهيوني حتى يتم تحرير كل التراب العربي المحتل».

وواصل البيان: «ويحذر الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة أعضائه من الوقوع فريسة لمخططات العدو الصهيوني التي تهدف إلى تطبيع العلاقات معها، الأمر الذي يؤثر على حقوق الشعب الفلسطيني وقيام الدولة الفلسطينية، وسيقوم الاتحاد العام للصحفيين العرب باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ضد أي صحفي عربي ينصاع للمخطط الإسرائيلي الذي يتعارض مع محاربة التطبيع».