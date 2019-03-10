العصار يتفق مع شركة روسية على تنفيذ مصنع لإنتاج عربات السكك الحديدية

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، ممثلي شركة "ترانسماش هولدينج الروسية" وشركة "السكك الحديدية الروسية" والوفد المرافق لهما، للاتفاق على الخطوات التنفيذية لإقامة مصنع لإنتاج عربات السكك الحديدية المقرر تصنيعها فى مصر بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "مصنع200 الحربي" إحدى شركات وزارة الإنتاج الحربي.

وناقش الاجتماع آخر التطورات بشأن إقامة مصنع بالإنتاج الحربي لتصنيع عربات السكك الحديدية بالتعاون بين مصنع "200 الحربي" وشركة "ترانسماش هولدنج" الروسية وفقاً لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الطرفين فى شهر سبتمبر 2018، والذى يمكن تطويره مستقبل بإضافة خطوط جديدة لتصنيع عربات المترو وجرارات السكة الحديد، إلى جانب إقامة خط لصيانة وإصلاح عربات السكك الحديدية لتوفير خدمة الصيانة والإصلاح للعربات والجرارات بالمنطقة العربية والدول الإفريقية، من خلال نقل التكنولوجيا الحديثة المستخدمة لتصنيع وصيانة عربات السكة الحديد إلى العاملين "بمصنع 200 الحربي" لتوطين هذه الصناعة فى مصر.

من جانبها، أكدت شركة "ترانسماش" على أهمية الإسراع فى تنفيذ المشروع وفقاً للمخطط الزمني، وبدء تنفيذ الخطوات التصنيعية للمكونات المحلية لعربات القطار بمصنع 200 الحربي خلال الفترة القصيرة القادمة وبالمواصفات الفنية المطلوبة، حيث إنه سيتم البدء بتجميع العربات وتعميق تكنولوجيا التصنيع على مراحل تصل إلى نسبة 45%.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي عقب لقاء شركة ترانسماش هولدينج وشركة السكك الحديدية الروسيتين، بالمهندس كامل الوزير، وزير النقل، لاعتماد المواصفات الفنية لعربات السكة الحديد والتى من المخطط تسليم أول عربتين منها كنموذج بحلول سبتمبر المقبل.