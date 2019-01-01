عبدالجليل ممثلا للاتحاد السكندري في قرعة البطولة العربية

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تكليف عبد الجليل أمام مدير الكرة بالسفر إلى المملكة المغربية لحضور قرعة " البطولة العربية " كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/2020

و من المقرر إجراء مراسم القرعة الخاصة بالبطولة يوم السبت الموافق 27 يوليو الجاري بمدينة الدار البيضاء بالمغرب .

وتعذر سفر محمد مصيلحي رئيس النادي لحضور مراسم القرعة لإنشغاله بإنهاء بعض التعاقدات الجديدة، و الخاصة بالفرق الأول في ذلك التوقيت ، وكذلك طلعت يوسف المدير الفني الذي أكد على ضرورة تواجده بمعسكر إعداد الفريق والذي يُقام حاليًا أستعداداً للموسم الجديد