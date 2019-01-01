 عبدالجليل ممثلا للاتحاد السكندري في قرعة البطولة العربية - بوابة الشروق
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عبدالجليل ممثلا للاتحاد السكندري في قرعة البطولة العربية

تصوير:أحمد عبدالجواد
تصوير:أحمد عبدالجواد
الإسكندرية - أحمد عبد العزيز
نشر فى : الإثنين 22 يوليه 2019 - 5:23 م | آخر تحديث : الإثنين 22 يوليه 2019 - 5:23 م

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تكليف  عبد الجليل أمام مدير الكرة بالسفر إلى المملكة المغربية لحضور قرعة " البطولة العربية " كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/2020

و من المقرر إجراء مراسم القرعة الخاصة بالبطولة يوم السبت الموافق 27 يوليو  الجاري بمدينة الدار البيضاء بالمغرب .

وتعذر سفر محمد مصيلحي رئيس النادي لحضور مراسم القرعة لإنشغاله بإنهاء بعض التعاقدات الجديدة، و الخاصة بالفرق الأول في ذلك التوقيت ، وكذلك  طلعت يوسف  المدير الفني الذي أكد على ضرورة تواجده بمعسكر إعداد الفريق والذي يُقام حاليًا أستعداداً للموسم الجديد


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