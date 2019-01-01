إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم بالطريق الزراعي في كفر الدوار

أصيب 4 أشخاص إثر اصطدام سيارة ملاكي بأخرى عند مطبات الأمراء باتجاه الإسكندرية، بالطريق الزراعي في كفر الدوار.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة إخطارًا من العميد حازم عزت رئيس فرع البحث يفيد بحادث تصادم بالطريق الزراعي.

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد الشرقاوي، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار وبالفحص تبين إصابة كل من "ابراهيم عبد الوهاب محمد هيبه" ٤٥ سنة، مقيم دنشال دمنهور، ومصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، و"الشحات إبراهيم سالم "٣٥ سنة، مقيم دنشال، ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"عامر محمد عامر ""٤٩ سنة، دنشال، كدمات وسحجات، و"إسلام خميس السيد "٢٠ سنة دنشال.

تم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج.