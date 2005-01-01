تحرير جميع الرهائن في حادث الحافلة الأوكرانية واعتقال المهاجم

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تمكنت السلطات الأوكرانية الثلاثاء من إطلاق سراح جميع الرهائن الذين كانوا على متن الحافلة بمدينة لوتسك شمال غربى البلاد، حيث اقتحمت السلطات الحافلة وتمكنت من القبض على المسلح.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بيان "لا يوجد مكان للإرهاب في أي دولة"، وشكر كل من عمل على تحرير الرهائن.

وذكرت السلطات أن 13 رهينة كانوا على متن الحافلة خلال المواجهة التي استمرت لأكثر من 12 ساعة مع المهاجم المسلح ببندقية كلاشنيكوف ومسدس وقنبلة يدوية.

وقال نائب وزير الداخلية الأوكراني انطون جيراشيتشنكو في بيان "تم الافراج عن جميع الرهائن! تم اعتقال الإرهابي". وقال جهاز الأمن الأوكراني إنه لم يصب أحد في الحادث.

ذكر زيلينسكي في مقطع فيديو مدته ست ثوانٍ نُشر عبر فيسبوك، "يجب على الجميع مشاهدة الفيلم الوثائقى "إيرثلينجس 2005"، والذي شهد إطلاق سراح ثلاثة رهائن في ذلك الوقت، امرأتان وطفل.

وصرح افاكوف للصحفيين بأن"الرئيس اتخذ قرارا حاسما تم بموجبه الحفاظ على حياة جميع الرهائن والقبض على الارهابي".

وذكرت تقارير إعلامية أن خاطف الرهائن، الذي حددته السلطات بأنه مدان سابق ومؤلف لكتاب "فلسفة مجرم" عبر الإنترنت، يعاني من مشاكل نفسية.

وكان خاطف الرهائن قد اتصل بالشرطة في بداية الحادث لإبلاغهم بالوضع ولكنه مانع بعد ذلك في التفاوض.