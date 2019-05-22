مان الألمانية للمحركات تعتزم شطب 4000 وظيفة بسبب كورونا

تعتزم شركة "مان إنيرجي سوليوشنز" الألمانية لصناعة المحركات، شطب نحو 4000 وظيفة من إجمالي عدد الوظائف بها، والبالغ عددها إجمالا14 ألف وظيفة في أنحاء العالم.

وذكرت الشركة في مدينة اوجسبورج، اليوم الأربعاء، أنها ستسرح نحو 3000 عامل في ألمانيا وحدها، وعزت هذه الخطوة إلى جائحة كورونا، في المقام الأول، كما توقعت تجمد الإيرادات خلال الأعوام المقبلة ونوهت إلى أنها تعتزم خفض التكاليف لهذا السبب بمقدار 450 مليون يورو.

وأعلن هوبرت ايفاجنر، وزير اقتصاد ولاية بافاريا (حيث تقع مدينة اوجسبورج) اعتزامه بحث تدابير الدعم في محادثات مع مسؤولي الشركة، مشيرا إلى إمكانية وجود فرص في مجال تطوير الهيدروجين، وقال إن الهدف هو إنقاذ أكبر عدد ممكن من الوظائف في اوجسبورج والبالغ عددها 4300 وظيفة.

تجدر الإشارة إلى أن " مان إنيرجي سوليوشنز" جزء من مجموعة فولكس فاجن، ومن المنتظر بيعها، وكانت الشركة الواقعة في اوجسبورج تُعْرَف في السابق باسم "ديزل آند تربو" وهي متخصصة في إنتاج المحركات الكبيرة لسفن الشحن والسفن السياحية، وتملك الشركة أكثر من 120 مقرا في أنحاء العالم.