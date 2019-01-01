هونج كونج تشدد التدابير الاحترازية لمواجهة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

شددت منطقة "هونج كونج" الإدارية الخاصة التدابير الاحترازية لارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، حيث تم فرض ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة الداخلية وإضافة دولتين من بينهما الولايات المتحدة الأمريكية إلى قائمة المناطق عالية المخاطر.

وقالت مسؤولة الغذاء والصحة بحكومة المنطقة "صوفيا تشان" - في مؤتمر صحفي اليوم /الأربعاء/ -: "إنه بدءًا من غد الخميس سوف يطلب من الأشخاص ارتداء الأقنعة الواقية في الأماكن العامة الداخلية لمدة 14 يومًا، من بينها مراكز التسوق والمتاجر الكبرى وأروقة المباني ومحطات الحافلات ووسائل النقل العام".

وأضافت تشان: "أن الأسبوعين المقبلين حاسمان في جهود هونج كونج لمكافحة المرض"، مشيرة إلى احتمال فرض تدابير أكثر صرامة، إذا استمر العدد في التزايد.

وأوضحت أن سبب التدابير الجديدة يعود إلى استمرار تسجيل إصابات كثيرة بعضها دون مصدر معروف للعدوى، حيث سجل مركز الحماية الصحية بالمنطقة اليوم 113 حالة إصابة جديدة بما يمثل ارتفاعًا جديدًا منذ تفشي المرض، ليصل إجمالي عدد الإصابات بالمنطقة إلى 2132 حالة.

وأشارت إلى أنه من بين الحالات الجديدة 105 حالات محلية ومنها 63 حالة دون مصدر معروف للعدوى، ونوهت بأن هونج كونج بدأت قبل أيام تشديد إجراءات السيطرة والوقاية من المرض، حيث سبق وقررت إغلاق بعض الأماكن الترفيهية واستئناف القيود التي كانت مفروضة على خدمات تناول الطعام داخل المطاعم.