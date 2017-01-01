تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

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استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الأربعاء، بسوق العبور.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

كيلو الطماطم من 1.8 إلى 4.4 جنيه.

البطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

البصل من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

الفاصولياء من 17 إلى 21 جنيها.

الباذنجان البلدي من 1 إلى 2.25 جنيه.

الفلفل الرومي من 1.5 إلى 3.5 جنيه.

الفلفل الحامي من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

الخيار البلدي من 1.5 إلى 3 جنيهات.

البامية من 15 إلى 17 جنيها.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

البرتقال الصيفي من 9 إلى 13 جنيها.

الليمون البلدي من 5 إلى 23 جنيها.

عنب بناتي أصفر من 5.5 إلى 6.5 جنيه.

التفاح المصري من 8 إلى 11 جنيها.

البطيخ من 12 إلى 18 جنيها.

الخوخ من 8 إلى 11 جنيها.