ناشطون يطالبون الحكومة العراقية بإطلاق سراح المواطنة الألمانية المختطفة

طالب المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان في العراق، اليوم الأربعاء، الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية باعتقال المتورطين في قضية اختطاف المواطنة الألمانية في بغداد هيلا ميفيش لينالوا جزائم العادل وعدم الاكتفاء بتشكيل لجان تحقيقية.

وشدد المنتدى /منظمة غير حكومية/ في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. ا )، نسخة منه على أن حادث أختطاف هيلا ميفيش يهدف إلى «خلق حالة الفوضى والأنفلات الأمني في العراق وزرع الرعب والخوف بين صفوف الفاعلين في المجتمع العراقي كما يشكل تحديا للحكومة العراقية والأجهزة الأمنية والرأي العام وتعديا على هيبة الدولة وسمعة العراق دوليا».

وذكر البيان أن استمرار مثل هذه الأعمال في العراق «سيكون مؤشرا خطيرا بعودة الإرهاب إلى البلاد ونحن ندين ونستنكر بشدة اختطاف هيلا ونطالب بالإسراع في اعتقال الخاطفين لينالوا جزائهم وأن تتحمل الحكومة العراقية مسؤولية فرض سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة والكشف عن جميع المختطفين والمغيبين في العراق بينهم مراسلو وكالات أنباء وهيئات دولية العاملة في العراق ومتظاهرون وناشطون في المظاهرات الاحتجاجية في العراق».

فيما قالت الناشطة العراقية ذكرى سرسم، اليوم الأربعاء، إن عددا من أصداقاء المواطنة الألمانية هيلا ميفيش سينظمون فعاليات متنوعة خلال الأيام المقبلة للضغط على الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية من أجل الأسراع بالوصول إلى الأطراف التي أختطفت هيلا.

وأضافت في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية «لغاية الآن لا شئ جديد بشأن هيلا ميفيش.. لا زالت مختفية وجهاز الموبايل مغلق والآن أغلقت صفحتها على موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك».

وأوضحت أن «الوضع غير مطمئن ..وقرر عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني العراقية تقديم طلب لمقابلة وزير الداخلية عثمان الغانمي بهدف التدخل بشكل مباشر للاشراف على عمليات البحث وأيضا سيتم الأتصال بالأجهزة الأمنية الأخرى لبلورة مواقف من أجل الوصول الى زميلتنا».

وذكرت أن «ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات بدأت بعمليات تصعيد ورفع صورها فضلا عن تصميم هاشتاج للمطالبة بأطلاق سراح هيلا وعدم الاساءة اليها بوصفها صديقة للعراق».

من جانب أخر، قالت الناشطة هناء أدورد في اتصال مع الـ (د. ب. ا )-«نحن على تواصل مع الأجهزة الأمنية للضغط على القوات الأمنية لتكثيف الجهود بهدف الوصول إلى الخاطفين لأطلاق سراح صديقة وضيفة العراق هيلا ميفيش».

وقالت «نحن نعيش في حالة من القلق وماجرى للصديقة هيلا عمل جبان وجريمة لاتغتفر بحق إنسانة سخرت وقتها وجهدها لخدمة العراق وتلبية مطالب شريحة مهمة من المثقفين والفنانين لأكثر من 10 سنوات وليس من المعقول معاقبتها بهذه الصورة الشنيعة».

وكانت مصادر في وزارة الداخلية أكدت اليوم، أن عمليات البحث عن الناشطة الألمانية لازات متواصلة وجمع المعلومات عن ظروف الاختطاف وتشكيل فرق خاصة لهذه المهمة.