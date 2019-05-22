محافظ القاهرة يتابع إزالة 92 عقارا بحي السيدة زينب

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال الإزالة الجارية بمنطقة الطيبي بحي السيدة زينب، التي تضم 92 عقار بها 202 أسرة مستحقة بمشروع روضة السيدة المقابل للمكان؛ تمهيدًا لإخلائها وإعادة تخطيط المنطقة في إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين.

وأوضح محافظ القاهرة، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسابق الزمن لإزالة المناطق العشوائية قبل نهاية العام الجاري تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية ونقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم.

وكان مجلس الوزراء، وافق على طلب محافظة القاهرة إعلان منطقة الطيبي "روضة السيدة 2"، كمنطقة إعادة تخطيط وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.