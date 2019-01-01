وزيرا خارجية الإمارات وباكستان يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية

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بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي مع وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين تناولا -خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء- تطورات وباء فيروس (كورونا) وجهود البلدين لاحتواء تداعياته.

وأكد الجانبان أهمية التعاون والتنسيق القائم بينهما على صعيد تبادل الخبرات العلمية والبحثية ودعم الجهود العالمية المبذولة للتوصل إلى لقاح للمرض.

بدوره، أكد عبدالله بن زايد على عمق العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى الحرص المستمر على تعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين.

بينما هنأ وزير خارجية باكستان، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمناسبة نجاح إطلاق مسار الأمل إلى كوكب المريخ، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين.