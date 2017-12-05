السعودية تنفي استخدام برنامج تجسس إسرائيلي على الاتصالات

نفت السلطات السعودية اليوم الأربعاء استخدام جهة في المملكة برنامج تجسس باعته شركة إسرائيلية لمتابعة الاتصالات.

ونفي مصدر سعودي مسؤول في بيان له مساء اليوم الأربعاء "المزاعم الواردة في بعض التقارير الصحفية المدعية استخدام جهة في المملكة برنامج لمتابعة الاتصالات" وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف المصدر"هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة"، مؤكدا "أن نهج وسياسة المملكة ثابت ولا تقر مثل هذه الممارسات".

وأشارت التقارير إلى قائمة تضم قرابة 50 ألف رقم هاتف لشخصيات محلّ اهتمام من جانب عملاء لشركة "إن إس أو" الإسرائيلية.

ولم تحدد التقارير مصدر القائمة ولا هويات جميع الشخصيات التي تعرضت هواتفها للاختراق.

وتنكر شركة "إن إس أو" القيام بأية انتهاكات، وتقول إن البرنامج مصمم لاستهداف المجرمين والإرهابيين، وإنه لا يقدَّم لغير المؤسسات الاستخباراتية والعسكرية والمعنية بإنفاذ القانون في دول ذات سجلات جيدة في مجال حقوق الإنسان.

وأضافت الشركة في بيان أن التحقيق الأصلي الذي استندت إليه التقارير، وقامت به منظمة "فوربيدن ستوريز" غير الحكومية من باريس، ومنظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كان "مليئا بفرضيات خاطئة ونظريات غير موثقة".

وتتعلق المزاعم باستخدام البرنامج المعروف باسم بيجاسوس. ونشرت صحف حول العالم هذه المزاعم يوم الأحد الماضي.

ويصيب بيجاسوس أجهزة أيفون وأندرويد للتمكن من الحصول على رسائل وصور ورسائل بريد إلكترونية، وتسجيل مكالمات، وتشغيل الميكروفونات والكاميرات دون أن يلاحظ المستخدم.