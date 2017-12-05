 مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بقنا - بوابة الشروق
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مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بقنا

حمادة عاشور
نشر في: الخميس 22 يوليه 2021 - 2:38 ص | آخر تحديث: الخميس 22 يوليه 2021 - 2:47 ص

سيطرت قوات الشرطة، منذ قليل، على مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية الخوالد بمركز أبوتشت بمحافظة قنا، تبادل خلالها أطراف المشاجرة إطلاق الأعيرة النارية، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا حول القرية تحسبا لتجدد الأشتباكات.

كان اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا قد تلقى اخطار بالمشاجرة وبانتقال قوات الشرطة تبين وقوع مشاجرة بين عائلتي "صقر وأبو الحمد" بقرية الخوالد التابعة لمركز أبوتشت، وأسفرت عن مقتل شخص يدعي طه أبو الحمد وإصابة 4 آخرين.

وفرضت قوات الشرطة حصارا حول القرية، وألقت القبض على بعض المتهمين في المشاجرة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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