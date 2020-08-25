 بعد فضيحة بيجاسوس الإسرائيلي.. ميركل تدعو إلى تعزيز القيود على برامج التجسس - بوابة الشروق
الخميس 22 يوليه 2021 5:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فصل حلا شيحة من نقابة المهن التمثيلية بعد تصريحاتها عن فيلم مش أنا؟

النتـائـج تصويت

بعد فضيحة بيجاسوس الإسرائيلي.. ميركل تدعو إلى تعزيز القيود على برامج التجسس

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
وكالات:
نشر في: الخميس 22 يوليه 2021 - 3:39 م | آخر تحديث: الخميس 22 يوليه 2021 - 3:39 م
دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في تعليقها على فضيحة التجسس من خلال نظام بيغاسوس الإسرائيلي، إلى ضرورة الحد من بيع برامج التجسس للدول التي لا توجد فيها رقابة.

وقالت المستشارة في المؤتمر الصحفي الصيفي السنوي لها: "من المهم ألا تقع البرمجيات المصممة لحالات معينة في الأيدي الخطأ ... ولا ينبغي بيعها للبلدان التي قد لا تتوفر فيها مراقبة قضائية على مثل هذه الهجمات"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتأتي هذه التصريحات على ضوء نتائج تحقيق تم نشرها في وقت سابق، أكدت أنه تم استخدام برنامج "بيجاسوس" التابع لشركة "إن.إس.أو" الإسرائيلية الذي تستخدمه أجهزة المخابرات عادة لتعقب المجرمين والإرهابيين، للتجسس على السياسيين ورجال الأعمال والنشطاء والصحفيين.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك