نهاد زايد ومحمد علي ممثلان التحكيم من الاتحاد الدولي في الجمباز الفني آنسات ورجال بطوكيو

تشارك نهاد زايد ومحمد على سليمان فى لجان تحكيم الجمباز الفني في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتي تنطلق خلال ساعات خلال الفترة من 23 يوليو الجاري وحتي 8 أغسطس المقبل وذلك لاختيارهم من قبل اللجنه الفنية للاتحاد الدولى ضمن افضل حكام العالم لاداره وتحكيم منافسات الجمباز الفنى باولمبياد طوكيو.

وتعتبر زايد من افضل محكمات الجمباز الفني على مستوي العالم ويعتمد عليها الإتحاد الدولي للعبة فى البطولات الدولية والقارية والأولمبياد

وتحظي زايد بدعم كبير من الإتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، حيث تم ترشيحها لعضويه اللجنه الفنيه للاتحاد الدولى للجمباز الفنى انسات والتى ستخوض انتخاباتها خلال نوفمبر القادم بتركيا وتعتبر المصريه الاولى التى تصل لهذا الانجاز في فرع الجمباز الفنى آنسات.

ويشارك الجمباز المصري في الدورة الأولمبية بـ11 لاعب ولاعبة للمرة الأولى في التاريخ، في 3 أفرع وهي "الجمباز الفني - الجمباز الإيقاعي - جمباز الترامبولين".

وضم الفوج الأول من بعثة الجمباز كلًا من أحمد سعيد المدير الفني لمنتخب جمباز الترامبولين والقائم بأعمال رئيس البعثة، وبرفقته جمال مطر المدير الفني للجمباز الفني رجال، والهولندي "باتريك" المدير الفني الخاص باللاعبة زينة إبراهيم، وأماني جمال المدرب العام، واللاعبين "عمر العربي - ماندي عصام - زينة إبراهيم".

فيما تسافر بعثة منتخب "الترامبولين - الإيقاعي" يوم 29 يوليو الجاري للمشاركة بالدورة الأولمبية.

وتخوض بعثة منتخب الجمباز الإيقاعي الجماعي والفردي معسكر مغلق فى دولة أذربيجان للدخول قبل السفر إلى طوكيو 29 يوليو الجاري للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020

يأتي المعسكر بالتعاون والاتفاق بين الاتحادين المصري الأذربيجاني في إطار التعاون المشترك لتجهيز المنتخب المصري استعدادًا لأولمبياد طوكيو.

ويتحمل الاتحاد الأذربيجاني تكاليف الإقامة والإعاشة والتدريبات مع الخبراء هناك للاعبات المنتخب المصري للجمباز الايقاعي الفردي والجماعي.

وتضم بعثة منتخب مصر في المعسكر المدربة الأذربيجانية جالا والمدربات المصريات ميار رجب وسارة إسماعيل واللاعبات ملك شريف وبولينا عمرو ولوجين إسلام وسلمى خالد وتيا ضياء، ولاعبة منتخب الفردي حبيبة مرزوق.