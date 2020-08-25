نهاد زايد ومحمد علي ممثلان التحكيم من الاتحاد الدولي في الجمباز الفني آنسات ورجال بطوكيو

تشارك نهاد زايد ومحمد على سليمان فى لجان تحكيم الجمباز الفني في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتي تنطلق خلال ساعات خلال الفترة من 23 يوليو الجاري وحتي 8 أغسطس المقبل وذلك لاختيارهم من قبل اللجنه الفنية للاتحاد الدولى ضمن افضل حكام العالم لاداره وتحكيم منافسات الجمباز الفنى باولمبياد طوكيو.
وتعتبر زايد من افضل محكمات الجمباز الفني على مستوي العالم ويعتمد عليها الإتحاد الدولي للعبة فى البطولات الدولية والقارية والأولمبياد
وتحظي زايد بدعم كبير من الإتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، حيث تم ترشيحها لعضويه اللجنه الفنيه للاتحاد الدولى للجمباز الفنى انسات والتى ستخوض انتخاباتها خلال نوفمبر القادم بتركيا وتعتبر المصريه الاولى التى تصل لهذا الانجاز في فرع الجمباز الفنى آنسات.
ويشارك الجمباز المصري في الدورة الأولمبية بـ11 لاعب ولاعبة للمرة الأولى في التاريخ، في 3 أفرع وهي "الجمباز الفني - الجمباز الإيقاعي - جمباز الترامبولين".
وضم الفوج الأول من بعثة الجمباز كلًا من أحمد سعيد المدير الفني لمنتخب جمباز الترامبولين والقائم بأعمال رئيس البعثة، وبرفقته جمال مطر المدير الفني للجمباز الفني رجال، والهولندي "باتريك" المدير الفني الخاص باللاعبة زينة إبراهيم، وأماني جمال المدرب العام، واللاعبين "عمر العربي - ماندي عصام - زينة إبراهيم".
فيما تسافر بعثة منتخب "الترامبولين - الإيقاعي" يوم 29 يوليو الجاري للمشاركة بالدورة الأولمبية.
وتخوض بعثة منتخب الجمباز الإيقاعي الجماعي والفردي معسكر مغلق فى دولة أذربيجان للدخول قبل السفر إلى طوكيو 29 يوليو الجاري للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
يأتي المعسكر بالتعاون والاتفاق بين الاتحادين المصري الأذربيجاني في إطار التعاون المشترك لتجهيز المنتخب المصري استعدادًا لأولمبياد طوكيو.
ويتحمل الاتحاد الأذربيجاني تكاليف الإقامة والإعاشة والتدريبات مع الخبراء هناك للاعبات المنتخب المصري للجمباز الايقاعي الفردي والجماعي.
وتضم بعثة منتخب مصر في المعسكر المدربة الأذربيجانية جالا والمدربات المصريات ميار رجب وسارة إسماعيل واللاعبات ملك شريف وبولينا عمرو ولوجين إسلام وسلمى خالد وتيا ضياء، ولاعبة منتخب الفردي حبيبة مرزوق.