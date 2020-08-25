 توافد كبير على حدائق كفر الشيخ وتوفير احتياجات المواطنين في ثالث أيام عيد الأضحى - بوابة الشروق
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توافد كبير على حدائق كفر الشيخ وتوفير احتياجات المواطنين في ثالث أيام عيد الأضحى

محمد نصار
نشر في: الخميس 22 يوليه 2021 - 6:57 م | آخر تحديث: الخميس 22 يوليه 2021 - 6:57 م

توافد الآلاف من أهالي كفر الشيخ والمحافظات المجاورة على الحدائق والمتنزهات بمدن المحافظة، برغم ارتفاع حرارة الجو، اليوم الخميس؛ لقضاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك بحدائق: "صنعاء، والحيوانات، والأسرة والطفولة بدسوق، والعائلات بمدينة فوه، ومطوبس وقناطر أدفينا، وحدائق الحامول"، وعدد من المتنزهات.

وفتحت حديقة الحيوانات أبوابها لاستقبال الراغبين في التنزه، ولجأت الأسر التي لم تستطع دفع رسوم دخول الحدائق، للحدائق المجانية التي أعدتها المحافظة من بداية الديوان حتى حديقة صنعاء، ومنهم من اتجه للمناطق الخضراء بميدان الملك عبدالله بمدخل المدينة من ناحية مدخل 30 يونيو، لممارسة العديد من الألعاب وقضاء وقت ممتع.

وشهدت حديقة الحيوان بكفر الشيخ إقبالا كبيرا، وتواجد عدد كبير من الأطفال والأسر حول بيت السباع.

وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وغرف العمليات الفرعية بكافة مراكز ومدن بشكل دائم، تواجد الأهالي بالحدائق والمتنزهات، ورفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف.

وقال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، إن حدائق مدينة كفر الشيخ استقبلت، الراغبين في قضاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، في ظل تواجد أمني مكثف، بالإضافة لتواجد سيارات الإسعاف أمام بوابات المتنزهات والحدائق، وتم توفير كل احتياجات المواطنين.

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