 الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على ريف حمص - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على ريف حمص

أ ش أ
نشر في: الخميس 22 يوليه 2021 - 10:08 ص | آخر تحديث: الخميس 22 يوليه 2021 - 10:08 ص
تصدت قوات الدفاع الجوي في الجيش السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على منطقة القصير بريف حمص وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وقال مصدر عسكري - في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الخميس- إن إسرائيل نفذت فجر اليوم عدواناً جوياً من شمال شرق بيروت مستهدفة بعض النقاط في منطقة القصير بريف حمص، وقد تصدت القوات الجوية السورية لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها واقتصرت الأضرار على الماديات".

يذكر أن قوات الدفاع الجوي السورية قد تصدت أول أمس لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على بعض النقاط في محيط منطقة السفيرة بريف حلب وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

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