الجامعة العربية ترحب باتفاق إسطنبول لتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم في إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا وتركيا، وبرعاية الأمم المتحدة، لتسهيل عمليات تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود.

وشدد جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن المهم الآن هو تنفيذ الاتفاق بحسن نية بهدف تجنيب الكثير من الدول المضارة - ومن بينها دول عربية- التبعات الخطيرة لأزمة الغذاء الناجمة عن الحرب، معربا عن التطلع لأن يمهد الاتفاق الطريق للمزيد من الجهود الدبلوماسية الرامية لايقاف الحرب والتسوية السلمية للأزمة.