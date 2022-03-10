أمير مرتضى يعلن رحيل طارق حامد: وقعنا عليه العقوبة الأكبر في تاريخ الزمالك

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك توقيع عقوبة ضخمة على طارق حامد لاعب الفريق.

ونجح الزمالك في حصد لقب كأس مصر للمرة 28 في تاريخه، بالفوز على الأهلي بهدفين لهدف، في المباراة النهائية، التي أقيمت على ستاد القاهرة، مساء أمس.

وقال أمير في تصريحات تليفزيونية، أن طارق حامد حضر التحقيقات وتم توقيع عقوبة عليه حوالي 50% من عقد اللاعب، مؤكدا أن هذه العقوبة من الممكن أن تكون الأكبر في تاريخ النادي وهو قبلها واحترمها وهي صفحة وأغلقت.

وواصل: «النادي حصل على حقه من اللاعب لكن في النهاية هذا لا يصلح لتاريخ طارق حامد، ونتمنى له التوفيق في مستقبله الفترة القادمة، لن يستكمل المشوار مع النادي ولن يلعب مباريات أخرى مع الفريق، وأبو جبل نفس الحالة التي تخص طارق حامد أيضًا».

وأوضح: «مجلس إدارة نادي الزمالك نجح في دفع 120 مليون جنيه في الفترة الماضية من أجل سداد رواتب ومستحقات اللاعبين المتأخرة منذ تولي المهمة الإدارة داخل القلعة البيضاء».

وأتم: «نسعى لحل كل الأزمات داخل نادي الزمالك من أجل الفوز بالبطولات في الفترة القادمة».

ويلتقي الزمالك مع سموحة، الأحد المقبل في إطار الجولة 26 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.