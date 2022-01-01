 رئيسا روسيا وبيلاروسيا يبحثان تنفيذ مشاريع في المجالين التجاري والاقتصادي - بوابة الشروق
الجمعة 22 يوليه 2022 2:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من سيحسم بطولة كأس مصر لموسم 2021؟
النتـائـج تصويت

رئيسا روسيا وبيلاروسيا يبحثان تنفيذ مشاريع في المجالين التجاري والاقتصادي

أ ش أ
نشر في: الجمعة 22 يوليه 2022 - 1:56 م | آخر تحديث: الجمعة 22 يوليه 2022 - 1:56 م
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي اليوم /الجمعة/، مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، قضايا التعاون الثنائي وتنفيذ مشاريع محددة في المجالين التجاري والاقتصادي.
وذكر بيان للرئاسة الروسية (الكرملين) أن "الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، حيث جرى التطرق إلى قضايا التعاون الثنائي".
وأضاف البيان: "أن الرئيسين ناقشا على وجه الخصوص تنفيذ مشاريع مشتركة في المجالين التجاري والاقتصادي".
كان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد أعلن مؤخرا أن مينسك وموسكو لن تسمحا بإحياء النازية كسلاح للغرب الجماعي موجه ضد العالم السلافي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك