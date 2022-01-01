رئيسا روسيا وبيلاروسيا يبحثان تنفيذ مشاريع في المجالين التجاري والاقتصادي

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي اليوم /الجمعة/، مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، قضايا التعاون الثنائي وتنفيذ مشاريع محددة في المجالين التجاري والاقتصادي.

وذكر بيان للرئاسة الروسية (الكرملين) أن "الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، حيث جرى التطرق إلى قضايا التعاون الثنائي".

وأضاف البيان: "أن الرئيسين ناقشا على وجه الخصوص تنفيذ مشاريع مشتركة في المجالين التجاري والاقتصادي".

كان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد أعلن مؤخرا أن مينسك وموسكو لن تسمحا بإحياء النازية كسلاح للغرب الجماعي موجه ضد العالم السلافي.