- ثلاث أسباب تضمنتها التحقيقات: إشهار الزواج ومقاطع فيديو للعلاقة الزوجية واحتفاظ المذيعة بأوراق فساد ورشوة.. فما هو السبب الأكثر تأثيرا للقتل؟

• النيابة تقرر فحص أرصدة وحسابات المتهمين

• نص أقوال الغرابلي المرتبطة باتهامات الفساد

س: وما الذي كان يقصده بعبارة (ما نخلص منها)؟

س: وما سبب تولد فكرة القمل لدى المتهم؟

س: وما هي لك الأوراق والمستندات؟

س: وما تفصيلات قيام المتهم بالاستعانة بالمجني عليها تحديدا؟

س: ألم يبلغك بأرقام قضايا معينة استعان فيها بزوجته المجني عليها للتفاوض؟

س: وما باعث المتهم على التفكير في قتل المجني عليها؟

س: وما الذي أبلغه لك بشأن تهديد المجني عليها له؟

س: ألم يكن في إمكان المتهم التحصل على تلك المستندات دون قتل المجني عليها؟

س: ومال الذي حال دون تحصله على تلك المستندات دون اللجوء لقتل المجني عليها؟

س: ولما وافقت المتهم على ذلك المخطط؟

س: وما هي الحوارات التي كانت تدور بينكما إبان تلك المقابلات؟

س: وماذا كان ردك على ما قرره؟

س: وما الذي كنت تقصده بعبارة (يعني مفيش مصلحة حلوة يا باشا)؟

س: وكيف يتم ذلك؟

س: وما الذي دفعك لعرض ذلك عليه؟

س: ألم يكن لديك معلومات من أن المتهم أيمن عبد الفتاح يقوم بأي أفعال غير مشروعة لها صلة بعمله؟

س: ما الذي جعلك تعرض عليه ذلك الأمر دون خشيتك من رد فعله؟

س: وما المعلومات التي كانت لديك عنه تحديدا؟

س: وما هي المعلومات التي كانت لديك بشأن حالته الاجتماعية؟

س: وبماذا أجابك على العرض الذي قررت به له؟

س: ألم يخبرك آنذاك بأية تفاصيل؟

س: ومتى كان ذلك؟

س: ومن كان برفقتكما؟

س: وهل كان بينكما أصدقاء مشتركين؟

س: وما الذي أخبرك به؟

س: وهل كانت تلك القضية متداولة أمام الدائرة التي يرأسها المتهم؟

س: وما تفصيلات الاتفاق الذي تم بينكما؟

س: وما هو اسم ذلك الشخص (عربي) الجنسية؟

س: وما هي تفصيلات القضية التي كان ينظرها المتهم؟

س: وماذا ردك؟

س: وما سبب موافقتك له؟

س: وما الذي حدث عقب ذلك؟

• القضية أمام المحكمة

تحقيقات القضية التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، تناثرت فيها الروايات المختلفة عن أسباب قتل المذيعة، بدأت بتعرض القاضي لتهديدات مستمرة بالإعلان عن الزوج السري وبمقاطع مصورة للعلاقة الزوجية لمساومته بالمال، وانتهت بتوجيه اتهامات فساد لحجاج باستغلال وظيفته في طلب الحصول على رشاوى من المتقاضين بطريقة غير مباشرة، لتكون سبب أوقع لارتكاب الجريمة خصوصًا مع احتفاظ القتيلة بأوراق تهدد سمعة القاضي.وكما نشرت "الشروق" في مهد الكشف عن جريمة القتل، من اشتغال القاضي المتهم بالأعمال التجارية بالمخالفة للقانون واستغلال منصبه في نادي قضاة مجلس الدولة، تواصل نشر ما نسب للقاضي من اتهامات فساد من واقع التحقيقات في قضية قتل زوجته الثانية.الاتهامات التي تحقق فيها النيابة بشأن اتهام القاضي أيمن حجاج بطلب الرشوة، كشفتها أقوال حسين الغرابلي المتهم الثاني في جريمة قتل شيماء جمال، والتي قال فيها إن القاضي أيمن حجاج خشي من زوجته المذيعة لأنها كانت تتوسط فيما بينه وبين المتقاضين أصحاب المصلحة في الدعاوى المنظورة أمامه، وتتحصل له منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك، وهددته بإفشاء هذا الأمر في جهة عمله.وأضاف الغرابلي في نص التحقيقات بالقضية -والتي حصلت الشروق على نسخة منها- أن حجاج مع تهديد زوجته المذيعة اعتنق فكرة قتلها، وليقنعه هو بالمشاركة في واقعة القتل أخبره بأنه من الممكن أن يعاونه في اقتضاء بعض المبالغ المالية في سبيل القضاء في الدعاوى المنظورة أمامه، مشيرًا إلى أنه أعطاه الأمل بالتوسط في إحدى القضايا المنظورة أمامه والتي تخص أحد المستثمرين العرب، ثم عدل عن ذلك خشية أعين الجهات الرقابية التي تتابع ذلك الملف.وتابع المتهم الثاني في قضية مقتل شيماء جمال أن حجاج أعطاه صورة من صحيفة دعوی منظورة أمامه خاصة بأحد المستثمرين بخصوص قطعة أرض كائنة بمدينة القصير بمرسى علم بالبحر الأحمر الصادر لشركة سياحية -قدمها بالتحقيقات- وذلك ليتوجه لصاحب الشأن ليطلب منه مبلغ 20 مليون جنيه للحصول على حكم في صالحه في موضوع هذه الدعوى باعتباره موفدا من أحد مكاتب المحاماة، بعد أن يفصح له ببعض القرارات التي ستصدر في القضية مستقبلا، وهي الإعادة للمرافعة دون ندب خبير والحجز للحكم بجلسة 5 أو 6 سبتمبر عام 2022.وذكر الغرابلي أنه نفاذا لذلك الاتفاق توجه لمقابلة صاحب الشأن بالفعل، وطلب منه المبلغ النقدي المشار إليه، وقد أجابه صاحب الشأن أنه سيشاور شرکاءه قبل أن يجيبه إلى طلبه، إلا أنه لم يستكمل المقابلات نظرا لتردي حالته النفسية إزاء الملاحقة في موضوع قضية قتل المذيعة.وتباشر النيابة العامة التحقيق مع القاضي أيمن حجاج في اتهامه بجناية طلب عطية مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباته، حتى ولو لم يكن بقصد القيام بذلك العمل أو الاخلال بواجاته، وهو الأمر المؤثم قانونا بالمواد 103 و103 مکررا و104 مکررا من قانون العقوبات.قررت النيابة تكليف لجنة مشكلة من الإدارة العامة بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، للاطلاع على الحسابات والودائع والخزائن والأمانات الخاصة بكل من القاضي أيمن حجاج وزوجته الثانية القتيلة شيماء جمال، وابنتها القاصر جنى تامر، وحسين إبراهيم الغرابلي ونجله محمد، سواء بالنقد المصري أو الأجنبي، على خلفية اتهامات بالرشوة كشفتها التحقيقات في قضية مقتل المذيعة.وعملت "الشروق" من واقع التحقيقات في القضية أن مهمة اللجنة بيان قدر الأرصدة في حسابات المتهمين بالبنوك إن وجدت، والتحركات المالية التي طرأت عليها وأسماء المتعاملين عليها وقدر التحويلات والإيداعات التي أدخلت فيها أو أخرجت منها وتواريخها، وبيان قيم الشيكات المتعلقة ما وبيان تواریخ صرفها والساحب والمستفيد منها بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.ج: يعني يقتلها.ج/ أنا سألته ليه عاوز تقتلها فساعتها، قالي أن في ورق مهم معاها ولازم أخذه منها والورق ده بتهددني بيه وممكن يضيعني.ج: هو قالي أن ساعات كان بيستعين بها وبيخليها تروح تخلص مع الناس وتاخد منهم فلوس في قضايا عنده، وإن معاها مستندات بالكلام ده.ج: هو قالي أنه كان ساعات بيخليها تأخد ملف القضية اللي هو هيطلع فيها حكم، وتروح للناس أصحاب القضية وتفاوضهم على فلوس قبل الحكم ما يطلع.ج: لأج: علشان كانت بتهدده كتير بالورق اللي معاها.ج: هو قالي إنها معاها ورق وكانت يتهدده بيه، وبتقوله أنها هتروح المجلس عنده وتورهم الورق ده وتفضحه وتوديه في داهية، وكانت عاوزة منه 3 مليون جنيه علشان ماترحش المجلس عنده وتفضحه بالورق ده، ويطلقوا من غير شوشرة.ج: هو قالي إنه هيقتلها وهيروح ياخد الورق ده من عندها في البيت، وإن عندها خزنة في البيت، بس مقالش هي حاطة الورق ده في الخزنة ولا لأ.ج: اللي انا فهمته ان هو كان قلقان منها لتاخد الفلوس وتديله الورق، ويكون معاها نسخة ثانية من الورق، وتفضل مهددها طول حياته علشان كده كان عاوز يخلص منها خالص وينهي القضية.ج: علشان هو كان واعدني زي ما قولت أن في قضية هيخليني أخلصله فيها وأخد فيها خمسة مليون جنيه.• نص أقوال الغرابلي عن مخطط التوسط لدى المتقاضين قبل قتل شيماءج: إحنا كنا بنتكلم عادي وحكالي ساعتها أنه شغال رئيس محكمة في البحر الأحمر، وحتى أنا قولتله إيه إلى حدفك حدفة زي دي، فقالي يا ابني مش أي حد يروح المکان ده، فقتله ليه، قالي علشان إحنا بنحكم في مواضيع الأراضي اللي سحباها الدولة من الناس والأراضي، دي ملايين، فالناس بترفع قضايا على الدولة علشان تسترد الأراضي دي مرة ثانية وأنا بحكم في القضايا دي.ج: أنا ساعتها قولتله يعني مفيش مصلحة حلوة يا باشا، فقالي أه طبعاً فيه.ج:أنا كنت أقصد أنه لو عاوزني معاه أخلص أي مصلحة في قضية من دول.ج: يعني لو في قضية إعلان فيها، أقعد مع الناس وأفاوضهم وأخد منهم فلوس وكده كده القضية بنحكم فيها.ج: أنا كنت عاوز أخد من وراه أي مصلحة وخلاص.ج: لا أنا مكنش عندي معلومة عن حاجة زي كده.ج: أنا كنت واخد عليه، وأعرف أنه بتاع نسوان، فعادي ممكن ييجي في أي حاجة.ج: أنا أعرف أنه يعرف نسوان، وممكن يعمل أي مصلحة تجيب فلوس؟ج: أنا وقتها كنت أعرف أنه متجوز واحدة ومخلف منها ولد وبنتين والولد ده اتوفى في حادثة.ج: هو قالي في مصلحة مع واحد (عربي) وهقولك عليها بعدين لأني لسه برتبها.ج: هو قالي بس بعدها بيومين لما قابلته برضه في كافيه الحصن.ج: كان قبل رمضان باسبوع تقريباً.ج: إحنا كنا لوحدنا.ج: لا إحنا دايما كنا بنقعد لوحدنا وهو حتى لما كان بيجيله ناس صحابه كنت باخد بعضي وأمشي.ج: هو قالي أن في واحد (عربي) عنده أرض بتسعمائة مليون جنيه في الغردقة اتسحبت منه ورافع قضية استرداد على الدولة وكان عنده قضية تانية بأرض صغيرة وأنا رفضتهاله، فالقضية الكبيرة هخليك تروح له، وتقابله وتقوله أنك تبع مكتب محاماه وأنك ممكن تخلص له القضية دي مقابل ٢ مليون دولار هيديني منهم٢٠٠ ألف دولار.ج: اللي أنا فهمته أن القضية دي متداولة قدامه.ج: هو قالي أن القضية بتاعت الراجل (العربي) هو مأجلها، ولما رجع من أيام الجلسات بتاعته التي في أول شهر رمضان هيفهمني أنه كان مأجل القضية تاني علشان سبب هيكتبه في التأجيلة وإني هروح للراجل السعودي قبل القضية ما تتأجل وأبلغه بالقرار اللى لسه مطلعش، فيفهمهم إن كلامي صادق وأقوله إن هخلص له القضية وأطلب منه مبلغ 3 مليون دولار وإني هاخد منهم ٢٠٠ ألف دولار.ج :هو قالي اسمه بس أنا مش فاكره.ج: هو مقاليش أي تفاصيل عنها.ج: أنا قولتله ماشي وتبقى مصلحة حلوة.ج: لأنه كان هيديني ٢٠٠ ألف دولار.ج: هو فعلاً كان سافر الغردقة ولما رجع أنا كلمته وقالي تعالى نتقابل في كافيه الحصن وفعلاً قابلته ولما كلمته في الموضوع فوجئت من رده، قالي إن الراجل ده عليه مشاكل ومرصود من جميع الجهات ولا يمكن التعامل معه إطلاقاً، فلما سألته هو مرصود من مين قالي مرصود من المخابرات والرقابة الإدارية وكل العيون عليه، فلما قال كده صدمني بالكلام، فقولتله إزاي أنا رسمت الحلم بتاعي بعد ما اتعشمت ووقعتني ثاني، فقالي سيبك منه خالص والمرة اللي جاية هجيبلك حاجة ثانية وكويسة بحيث يكون حد مش عليه العين.وتضمنت باقي الأقوال المتعلقة بطبيعة العلاقة بينهما قبل ارتكاب الجريمة، أن القاضي قدم عرضًا آخر للمقاول بالتوسط لدى متقاضٍ آخر للحصول على حكم في صالحه، وتقابل معه بالفعل لعرض الأمر عليه، إلا أن واقعة القتل تسببت في عدم استكمال التفاوض.إقرأ أيضًا:وقررت محكمة جنايات الجيزة، الأربعاء الماضي، تأجيل أولى جلسات محاكمة أيمن حجاج عضو بإحدى الجهات القضائية، وحسين الغرابلي صاحب شركة، لاتهامهما بقتل المذيعة شيماء جمال زوجة الأول عمدًا مع سبق الإصرار، لجلسة 13 أغسطس المقبل للاطلاع.كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة القضية المتهم فيها عضو بإحدى الجهات القضائية، وصاحب شركة، إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة المحاكمة؛ وذلك لمعاقبتهما على ما اتُّهما به من قتلهما المجنيَّ عليها شيماء جمال زوجة الأول عمدًا مع سبق الإصرار.