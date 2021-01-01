 محافظ بني سويف ينيب السكرتير المساعد لحضور جنازة رئيس قرية قمبش - بوابة الشروق
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محافظ بني سويف ينيب السكرتير المساعد لحضور جنازة رئيس قرية قمبش

حازم الخولى:
نشر في: الجمعة 22 يوليه 2022 - 4:11 م | آخر تحديث: الجمعة 22 يوليه 2022 - 4:11 م

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، لتشييع جنازة نادي طه رئيس قرية قمبش التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، والذي توفى صباح اليوم الجمعة.

وأدى السكرتير العام المساعد صلاة الجنازة على الفقيد بمسجد بني عتمان، عقب صلاة الجمعة، وذلك في حضور مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، وهاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، ووليد كامل نائب رئيس مركز ومدينة ببا وعدد من رؤساء قرى الوحدة المحلية ومديري الإدارات والأقسام بالوحدات المحلية.

من جانبه، أعرب محافظ بني سويف عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يمن على أهله وذويه بنعمة الصبر والاحتساب والسلون.


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