إيطاليا: استدعاء رجال الإطفاء أكثر من المعتاد جراء حرائق الغابات العام الجاري

ذكر جهاز الطوارئ الإيطالي اليوم الجمعة، أنه جرى استدعاء فرق الإطفاء لإخماد حرائق الغابات أكثر من المعتاد حتى الآن الصيف الجاري مقارنة بالعام الماضي.

وقالت فرقة الإطفاء إن بين 15 حزيران/يونيو و21 تموز/يوليو جرى إحصاء أكثر من 32 ألفا و900 عملية في مختلف أنحاء البلاد، أي أكثر بواقع نحو أربعة آلاف من نفس الفترة العام الماضي. وتدخل رجال الإطفاء حتى الآن بشكل متكرر في جزيرة صقلية وفي منطقة بوجليا.

وتوفى رجل شرطة وهو أيضا من موظفي الدفاع المدني، أمس الخميس في بلدية بريبوتو على الحدود الإيطالية السلوفينية خلال عمليات مكافحة الحرائق .

وجرى الإبلاغ عن عدد من الوفيات والإصابات في أوروبا الأسبوع الجاري فيما كافح رجال الإطفاء الحرائق في اليونان والبرتغال وفرنسا وإيطاليا وسط الأحوال الجوية الجافة وموجة شديدة الحرارة في الكثير من الأجزاء في القارة.

وعلى الجانب الآخر من جبال الألب، في ألمانيا، قالت الشرطة اليوم الجمعة أن حريق غابات اندلع على قمة جبل على بعد كيلومترات قليلة من قلعة نويشفانشتاين الشهيرة عالميا.

وقال هانز كلوجه، المدير الإقليمي لمنطقة أوروبا بمنظمة الصحة العالمية، إن البرتغال والصين شهدتا أكثر من 1700 وفاة إضافية العام الجاري بسبب موجة الحر.