 الرئيس التونسي يغادر إلى روما للمشاركة في مؤتمر التنمية والهجرة - بوابة الشروق
السبت 22 يوليه 2023 11:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ترى صفقة إمام عاشور جيدة لتدعيم صفوف الأهلي؟
النتـائـج تصويت

الرئيس التونسي يغادر إلى روما للمشاركة في مؤتمر التنمية والهجرة

(د ب أ)
نشر في: السبت 22 يوليه 2023 - 11:31 م | آخر تحديث: السبت 22 يوليه 2023 - 11:31 م
غادر الرئيس التونسي قيس سعيد إلى العاصمة الإيطالية روما، اليوم السبت، للمشاركة في المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية المقرر غدا الأحد، بدعوة من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني.

وكان سعيد أول من دعا إلى تنظيم المؤتمر بمشاركة دول شمال أفريقيا وجنوب الصحراء ودول شمال البحر المتوسط، لمناقشة الأزمة المتفاقمة للهجرة غير الشرعية واقتراح حلول جماعية.

ويأتي المؤتمر بعد أسبوع من توقيع مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية المنطلقة من السواحل التونسية مقابل دعم مالي واقتصادي.

وتونس تعد دولة واجهة في أزمة الهجرة بالبحر الأبيض المتوسط، حيث يسعى آلاف الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، إلى العبور نحو الأراضي الإيطالية انطلاقا من سواحلها.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك