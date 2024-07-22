وزيرة التنمية المحلية تلتقي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان لبحث التعاون المشترك في العمل الخدمي والأهلي

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الدكتور محمد فؤاد، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في العمل الأهلي والخدمي.

وفي بداية اللقاء، أشادت وزيرة التنمية المحلية بالدور المهم الذي تقوم به جمعية الأورمان والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشيرة إلى مساهمتها في تحسين معيشة ملايين المواطنين في القرى المصرية وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

ونوهت إلى حرص الوزارة على تقديم كل الدعم اللازم والتنسيق المطلوب لجمعية الأورمان وباقي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية العاملة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بما يساهم في رفع جودة حياة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.

من جانبه، عرض الدكتور محمد فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، الجهود التي تقوم بها الجمعية في المئات من القرى والمراكز بالمحافظات، بما في ذلك المساعدات الغذائية والقوافل الطبية والعلاجية، بالإضافة إلى التدخلات العاجلة والمساعدات الإنسانية للفئات الأكثر احتياجاً. لافتًا إلى أن الجمعية عملت أيضًا ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي على تنفيذ عدد من المبادرات التي أطلقها التحالف، مثل مبادرة "كتف في كتف"، والتي تعتبر أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية، وتعكس حرص مؤسسات المجتمع المدني على الارتقاء بحياة المواطنين الأكثر احتياجاً.

كما قدم نائب رئيس جمعية الأورمان الشكر لوزارة التنمية المحلية على الدعم الذي تقدمه الجمعية لتنفيذ البرامج والمشروعات والتدخلات في المحافظات، وتقديم الخدمات لكافة فئات المجتمع عبر مبادرات ومساعدات متعددة في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، تم استعراض بعض الخطط والتدخلات التي يمكن تنفيذها خلال الفترة المقبلة في مختلف المحافظات، لزيادة التعاون بين الوزارة وجمعية الأورمان وتعظيم الاستفادة من جهود الجمعية في المجالات التنموية والقطاعات الخدمية والصحية والمعيشية. كما تم مناقشة سبل تقديم الخدمات للفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير فرص العمل والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، والتمكين الاقتصادي للأسر بما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم.