قوات التحالف الدولي تستقدم معدات عسكرية إلى قواعدها في شمال شرق سوريا

أدخلت قوات التحالف الدولي عشرات الشاحنات المغلقة والمدرعات المحملة بمعدات عسكرية وعربات يرجح بأنها منصات لإطلاق الصواريخ، بالإضافة إلى شاحنات تحمل مواد لوجستية إلى قواعدها بريف الحسكة في شمال شرق سوريا.

ووفق ما نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان على موقعه الإلكتروني، اليوم الاثنين، تواصل قوات التحالف الدولي تعزيز قواعدها داخل الأراضي السورية برا وجوا بشكل مستمر.

وأشار المرصد، ومقره لندن، إلى أن قوات التحالف الدولي دفعت أمس الأحد بتعزيزات عسكرية جديدة لقواعدها العسكرية في ريف الحسكة، حيث استقدمت 25 شاحنة تحمل على متنها صهاريج وقود وصناديق مغلقة ومعدات لوجستية عبر معبر الوليد الحدودي قادمة من كردستان العراق، وتوجهت الشاحنات باتجاه القواعد العسكرية في ريف الحسكة.

وتنتشر في سوريا تسع قواعد أمريكية، الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي، واثنتان في ريف دير الزور، وست في محافظة الحسكة .