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ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بمقدار 8ر18% على أساس سنوي في أول 20 يوما من شهر يوليو الجاري على خلفية الأداء الجيد في الرقائق والسيارات، وفقا لبيانات حكومية صدرت اليوم الاثنين.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وكالة الجمارك الكورية أن قيمة صادرات البلاد وصلت إلى 17ر37 مليار دولار خلال الفترة ما بين 1 و20 من يوليو بالمقارنة مع 2ر31 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ونمت الواردات بنسبة 2ر14% على أساس سنوي لتصل إلى 2ر37 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 50 مليون دولار.

وبحسب القطاع، قفزت صادرات الرقائق بنسبة 5ر57% خلال الفترة لتسجل 7ر6 مليارات دولار، وارتفعت صادرات السيارات بمقدار 8ر1% إلى 49ر3 مليارات دولار، وفقا للبيانات.

كما زادت صادرات المنتجات البترولية ومنتجات الصلب بنسبتي 4ر28% و 8ر8% على التوالي.

وفي المقابل، تراجعت صادرات أجهزة الاتصالات المحمولة والسفن بنسبتي 3ر1% و 1ر49% على التوالي.

وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري للبلاد، بمقدار 4ر20% إلى 65ر7 مليارات دولار.

ونمت الصادرات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنسبتي 4ر13% و 3ر3% إلى 53ر6 مليارات دولار و 7ر3 مليارات دولار على التوالي.

وفي يونيو، زادت الصادرات، وهي محرك رئيسي للنمو، بنسبة 1ر5% على أساس سنوي إلى 57 مليار دولار، مسجلة زيادة على أساس سنوي للشهر التاسع على التوالي.