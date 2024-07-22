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تقدم بوابة الشروق اليوم الإثنين، تغطية لحظة بلحظة لمباراة بيراميدز والأهلي.

تقام المباراة على ستاد الدفاع الجوي بحضور جماهيري كبير، في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن الأسبوع الـ31 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة من 28 مباراة خاضها، في المقابل يحتل الأهلي المركز الثاني بـ 63 نقطة من 25 لقاء.

تشكيل الأهلي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم وكريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية وإمام عاشور.

الهجوم: رضا سليم ، حسين الشحات ووسام أبو علي.

تشكيل بيراميدز..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، محمود مرعي، أحمد سامي وأحمد توفيق.

خط الوسط: مهند لاشين، بلاتي توريه، وليد الكرتي.

الهجوم: فخري لاكاي، مصطفى فتحي وفيستون ماييلي

بداية المباراة..

الشوط الأول..

ق11.. تسديدة قوية من محمد الشيبي لاعب بيراميدز من خارج منطقة الجزاء أمسك بها محمد الشناوي حارس الأهلي من أسفل يسار مرماه.

ق10.. مرور 10 دقائق من زمن الشوط الأول والتعادل السلبي مازال مستمرا بين الفريقين.

ق7.. كرة عرضية من رضا سليم لاعب الأهلي من جهة اليسار انتهت بخطأ على وسام أبو علي لصالح محمود مرعي..

ق6.. مرور لم يكتمل للشيبي بتمريرة عرضية وصلت سهلة للحارس محمد الشناوي..

ق5.. أحمد توفيق لاعب بيراميدز حاول المرور من جهة اليسار ولكن طالت منه الكرة ومرت لرمية تماس..

ق4.. كرة عرضية من خالد عبد الفتاح من جهة اليمين قابلها إمام عاشور عاشور برأسية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع بيراميدز ومرت لركلة ركنية.

ق3.. تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الملعب..

ق 2.. انحصار الكرة في وسط الملعب مع بداية مرحلة جس النبض من لاعبي الفريقين..