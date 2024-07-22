أصول البنك التجاري الدولي تتجاوز تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024

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ودائع العملاء بالبنك ترتفع إلى 861.7 مليار جنيه ورأس المال يسجل 30.431 مليارًا

27.5 مليار جنيه صافي أرباح النصف الأول من العام الجاري

ارتفعت أصول البنك التجاري الدولي المجمعة لتسجل 1.057 تريليون جنيه بنهاية النصف الأول من 2024، مقابل 834.86 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وكشفت قائمة المركز المالي المجمعة للبنك عن ارتفاع إجمالي ودائع العملاء إلى 861.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 677.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، وسجل إجمالي حقوق الملكية وصافي الأرباح بالبنك نحو 119.2 مليار جنيه، مقابل 90.48 مليار جنيه.

وسجل رأس مال البنك نحو 30.431 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 30.195 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

حقق البنك التجاري الدولي صافي ربح مجمع بعد الضرائب بقيمة 27.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2024، مقابل 14.105 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023.

وكشفت القوائم المالية المجمعة للبنك عن تحقيقه صافي ربح بقيمة 15.6 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2024، مقابل 8.037 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2023، ليتجاوز توقعات المحللين عند 11.6 مليار جنيه كمتوسط.

وحقق البنك إجمالي أرباح مجمعة قبل الضرائب بقيمة 38.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2024، مقابل 20 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، وسجل صافي الدخل من العائد نحو 41.5 مليار جنيه، مقابل 23.8 مليار جنيه.