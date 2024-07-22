وزير الرياضة يتواصل مع السفير الفرنسي لحل أزمة تأشيرات أولمبياد باريس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تواصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع السفير الفرنسي بالقاهرة، السيد إيريك شوفالييه، وذلك لحل أزمة تأخير إصدار بعض التأشيرات للبعثة المصرية المشاركة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ووجه وزير الشباب والرياضة للمختصين بالوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية بضرورة المتابعة المستمرة لجميع أفراد البعثة المصرية المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية، مشددا على أهمية تذليل كل العقبات للبعثة.

وقد بدأت الوفود المصرية في الوصول لفرنسا استعدادا للمشاركة في دورة الالعاب والتي ستنطلق يوم الجمعة الموافق 26 يوليو.