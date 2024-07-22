كولر: نسبة فوز الأهلي بالدوري صفر %

رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، الحديث عن حسم الأهلي للقب الدوري بعد الفوز على بيراميدز، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين.

الأهلي كرر انتصاره أمام بيراميدز بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مارسيل كولر في تصريحات في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «نسبة فوز الأهلي بالدوري لا تزال صفر في المائة».

وأضاف: «مباراة صعبة للغاية وحققنا فوزًا مستحقًا.. أمامنا 8 مباريات ولا توجد مواجهة سهلة، والدوري ينتهي في حالة واحدة أن تمسك بدرع اللقب بين يديك».

وأوضح: «ضغط المباريات مرعب ومختلف عن المنافس المباشر بيراميدز وهذا الضغط أثر بدنيًا على الأداء بشكل مؤكد في مباراة اليوم، وبدأت تظهر عدد من الإصابات في كل مباراة».

وتابع: «المنافس قوي جدًا وهو المتصدر حتى الآن وفرقة قوية جدًا ولكن اللاعبون أدوا مباراة كبيرة وأشكرهم على هذا الأداء».

وأتم: «سعيد أنني مدرب النادي الأهلي.. منظومة ناجحة وكبيرة والجماهير هي الداعم الأول وروح الأهلي كلها والمنظومة كلها ظهرت روحها اليوم وهذا الأمر أسعدني كثيرًا».

ويدين الأهلي بانتصاره في مباراة اليوم لمهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28، بعد تمريرة مميزة من إمام عاشور في قلب دفاعات بيراميدز، حولها أبو علي بلمسة واحدة لشباك أحمد الشناوي المتقدم.

ووصل الأهلي للانتصار الـ15 على التوالي في بطولة الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، متفوقًا على سلسلة بيراميدز والتي تفوقت عند 14 انتصار بالخسارة أمام الأهلي يوم الجمعة 12 يوليو الجاري، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة للدوري، فيما اقترب الأهلي من تكرار الرقم القياسي له بـ17 انتصار متتالي في الدوري.

وكان الأهلي حقق الفوز يوم الجمعة قبل الماضية على حساب بيراميدز 3-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة 66، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، من 26 مباراة فقط، وقلص الفارق مع بيراميدز المتصدر لنقطتين فقط، برصيد 68 نقطة من 29 مباراة.