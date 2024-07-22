محافظ القاهرة يلتقى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بالمقر الباباوي بالعباسية، وذلك بحضور نواب المحافظ ولفيف من قيادات المحافظة.

وأعرب محافظ القاهرة عن سعادته بلقاء البابا تواضروس الثاني، مؤكدًا حرصه على زيارة المقر البابوى في إطار الود والمحبة التي تربطه بقداسة البابا وإيمان الجميع بالعمل معًا على أرض وطن واحد يجمعنا لتحقيق رقي وتقدم مصرنا العزيزة، وتعد وحدة شعبه هى الركيزة الأساسية لنهضة الدولة وتقدمها.

وأكد محافظ القاهرة على أن البابا تواضروس رجل وطنى وستظل مقولته "وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن" نموذج لرجل دولة من الطراز الأول يعى كيفية الحفاظ على الوطن.

ومن جانبه، رحب البابا تواضروس بمحافظ القاهرة، والوفد المرافق له مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تعد المرة الأولى التى يزور فيها محافظ للقاهرة المقر البابوى عقب توليه المنصب، مهنئًا محافظ القاهرة بثقة القيادة السياسية ومتمنيًا له التوفيق فى مهمته.