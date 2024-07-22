تركيا تستأنف تصدير الكهرباء إلى العراق

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الاثنين، استئناف بلاده تصدير الكهرباء إلى العراق اعتباراً من يوم أمس..

وقال بيرقدار في منشور على منصة إكس: "اعتباراً من يوم أمس، استأنفنا تصدير الكهرباء إلى العراق الذي سنساهم معه في ازدهار وسلام منطقتنا من خلال مشروع طريق التنمية"،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضاف: "من خلال الاستثمارات التي سنقوم بها، سنجعل مشروع طريق التنمية، طريقاً للطاقة أيضاً".

ويعاني العراق من أزمة نقص الكهرباء منذ عقود جراء الحروب المتعاقبة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.

وتزداد هذه الأزمة خلال فصل الصيف جراء الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ووصولها في بعض المناطق إلى 43 مئوية وأحيانا تتجاوز 48 مئوية

وينتج العراق بين 19 و21 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألفا، ما يؤدي إلى انقطاع متكرر للتيار وسط احتجاج من السكان.