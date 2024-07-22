جماعة الحوثي اليمنية: ميناء الحديدة يعمل بكامل طاقته ويواصل استقبال كافة السفن

أكدت جماعة الحوثي، اليوم الاثنين، أن ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها غربي اليمن، يعمل بكل طاقته ويواصل استقبال جميع أنواع السفن الواصلة إليه دون أي مشاكل أو تعقيدات، وذلك بعد يومين من تعرض لغارات إسرائيلية.

وقال محمد قحيم، محافظ محافظة الحديدة (موال للحوثيين)، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، إنه "تم استئناف العمل بميناء الحديدة حارس البحر الأحمر وبوتيرة عالية خلال أربعة وعشرين ساعة من القصف الإسرائيلي".

ونقلت وكالة الأنباء "سبأ"، التابعة للحوثيين، عن نصر النصيري نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر التابعة للجماعة قوله، إن "ميناء الحديدة يعمل بكل طاقته الاستيعابية ونعمل على مدار الساعة من أجل استقبال كل السفن".

وأكد النصيري أن العمل مستمر على قدم وساق لاستقبال وتفريغ سفن الاحتياجات الأساسية على مدى 24 ساعة، ولا قلق على سلسلة التوريدات وإمدادات الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

تأتي هذه التصريحات بعد تعرض ميناء الحديدة، مساء أول أمس السبت لسلسلة من الغارات الجوية تبنتها إسرائيل ردا على هجوم بطائرة مسيرة للحوثيين استهدفت مدينة تل أبيب.