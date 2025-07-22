تقارير: هدف الزمالك يطير إلى الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نادي الرياض السعودي من التعاقد مع تيدي أوكو، لاعب لوزيرن السويسري، والذي ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف الزمالك.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن نادي الرياض السعودي اقترب من حسم صفقة التعاقد مع تيدي أوكو، لاعب نادي لوزيرن، في إطار تدعيم صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة الرياضية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الرياض يقترب من التعاقد مع الجناح الفرنسي تيدي أوكو، لاعب لوزيرن السويسري، الذي يملك عرضًا آخر من الزمالك المصري".

وكان اسم تيدي أوكو، البالغ من العمر 27 عامًا قد ارتبط بالانتقال إلى صفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلا أن الصفقة تعثرت في الساعات القليلة الماضية.