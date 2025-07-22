اكتشاف نفطي ضخم قبالة الساحل البولندي قد يعزز أمن الطاقة في البلاد

أعلنت شركة "سنترال يوروبيان بتروليوم" الكندية يوم الاثنين عن اكتشاف نفطي كبير قبالة الساحل البولندي على بحر البلطيق.

ووفقا لنتائج الحفر التجريبي، تُقدر احتياطات النفط الخام والغاز الطبيعي القابلة للاستخراج بحوالي 200 مليون برميل مكافئ نفط، بحسب ما أفادت به الشركة.

وقالت الشركة إن حقل النفط البحري "وولين إيست" يقع على بعد حوالي 6 كيلومترات من مدينة شفينوأويشتشه، الواقعة في أقصى شمال غرب بولندا على الحدود مع ألمانيا.

وأشارت الشركة إلى أن موقع "وولين إيست" يُعد "أكبر حقل تقليدي للهيدروكربونات يتم اكتشافه على الإطلاق في بولندا" و"واحدا من أكبر الاكتشافات النفطية التقليدية في أوروبا ".

وفي حال تأكيد هذا الاكتشاف، فقد "يعد من اللحظات الفارقة في تاريخ استكشاف الهيدروكربونات في بولندا"، بحسب ما صرح به كبير الجيولوجيين الوطنيين في البلاد، كشيشتوف جالوش.

وأضاف جالوش: "إذا تم تأكيد هذا الاكتشاف نهائيا، فقد يصبح حقل وولين إيست أكبر حقل نفط وغاز طبيعي مصاحب يتم اكتشافه في بولندا حتى الآن"، مشيرا إلى أن "تطوير هذا الموقع مستقبلا قد يسهم بشكل كبير في تعزيز أمن الطاقة في بولندا وتقليل اعتمادها على مورّدي الهيدروكربونات الخارجيين".

ومن المتوقع أن يبدأ استخراج النفط خلال ثلاث إلى أربع سنوات، ويمكن أن يغطي الحقل ما بين 4% إلى 5% من الطلب السنوي على النفط في بولندا لعدة سنوات، وفقا لما ذكره جالوش لوكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي).