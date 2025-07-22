أسعار الأسهم الأمريكية تفقد أغلب مكاسبها الصباحية في ختام التعاملات

فقدت أسعار الأسهم الأمريكية أغلب المكاسب التي حققتها خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع نهاية التعاملات، قبل سلسلة إعلانات النتائج ربع السنوية لعدد من الشركات الكبرى، حيث تتوقع سوق المال استمرار النمو رغم ضغوط الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورغم فقدان المكاسب المبكرة ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع قليلا عن المستوى القياسي الذي سجله يوم الخميس الماضي، بعد ارتفاعه بأقل من 1ر0% في ختام التعاملات. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بأقل من 1ر0%. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 4ر0% متجاوز المستوى القياسي الذي سجله يوم الجمع، بعد أن كان ارتفاعه في تعاملات الظهيرة قد وصل إلى 7ر%.

وساهمت شركة فيرزون للاتصالات في قيادة السوق، حيث ارتفع سهمها بشدة بعد إعلانها عن أرباح أفضل من توقعات المحللين خلال الربع الثاني من العام الحالي. كما حققت إيرادات اعلى من المتوقع. كما رفعت الشركة توقعات الأرباح والإيرادات للعام الحالي ككل.

وعوض ارتفاع سهم فيرزون انخفاض سهم شركة سيربتا ثيرابيوتيكس مع استمرار تراجعه بعد إعلان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مطالبة الشركة بوقف بيع علاجها الجيني لمرض ضمور العضلات دوشين بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وقفز سهم شركة"بلوك" التي تمتلك علامات تجارية جديدة في مجال التكنولوجيا مثل"سكوير" و"كاش آب" في أول تداول له بعد إعلان انضمامه إلى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي يحظى بمتابعة واسعة. وسيحل السهم محل سهم شركة "هيس"، التي اشترتها شركة النفط العملاقة "شيفرون"، قبل بدء التداول يوم الأربعاء المقبل.

وارتفع سهم "كليفلاند كليفس" بعد أن أعلنت الشركة المُنتجة للصلب عن خسائر أقل من توقعات المحللين خلال الربع الثاني من العام الحالي. وقد شحنت الشركة رقمًا قياسيًا بلغ 3ر4 مليون طن صلب خلال الربع الثاني.

وقال الرئيس التنفيذي لورينكو جونكالفيز بأن الشركة بدأت تُلاحظ "التأثير الإيجابي للرسوم الجمركية على التصنيع المحلي" ومجالات أخرى.