 فيديو.. أستاذة طب مسنين تحذر من مؤشرات اكتئاب كبار السن بعد التقاعد: العزلة ليست مللا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. أستاذة طب مسنين تحذر من مؤشرات اكتئاب كبار السن بعد التقاعد: العزلة ليست مللا


نشر في: الثلاثاء 22 يوليه 2025 - 5:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 يوليه 2025 - 5:24 م

حذّرت الدكتورة ولاء وسام، أستاذ طب المسنين بجامعة عين شمس، من أن فقدان كبار السن الرغبة في الحديث أو التفاعل مع الآخرين، أو حتى متابعة التلفزيون، قد يكون مؤشرًا على بدايات الاكتئاب، وليس مجرد ملل عابر كما يعتقد البعض.

وخلال لقائها مع الإعلامي شريف نور الدين، في برنامج "أنا وهو وهي" على قناة "صدى البلد"، أوضحت أن هذه الأعراض قد يصاحبها فقدان الشهية، والرغبة في العزلة، ورفض للحياة، مضيفة: "إذا بدأ المسن يتحدث عن الموت أو أبدى ميولًا انتحارية، فهنا يصبح التدخل النفسي ضرورة عاجلة".

ولفتت إلى أن فئة المتقاعدين حديثًا من العمل تُعد الأكثر عرضة لهذه التغيرات النفسية، إذ يعاني بعضهم من فقدان التفاعل المجتمعي وتراجع الدخل، ما يؤدي إلى الانعزال وتدهور الحالة النفسية تدريجيًا.

وأكدت أهمية الإعداد النفسي للمسنين قبل مرحلة التقاعد، مشيرة إلى أن بعض الدول تقدم برامج تأهيل تشمل تدريبات على ملء أوقات الفراغ بأنشطة ذهنية واجتماعية، أو المشاركة في العمل التطوعي، بهدف الحفاظ على الصحة النفسية وتعزيز الشعور بالجدوى.

 

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