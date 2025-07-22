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واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٢٨ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى. وحسب مصادر طبية، استشهد أكثر من ٦٢ شهيدا منذ فجر الاثنين في مختلف مناطق القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية برية جديدة جنوب دير البلح تهدف لفصل مخيمات المنطقة الوسطى عن جنوب القطاع، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وفي غزة والشمال، واصلت قوات الاحتلال استهداف الفلسطينيين قرب مراكز المساعدات الأمريكية. واستشهد ١١ شخصا فيما أصيب العشرات جراء استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات في منطقة نتساريم جنوب مدينة غزة.

كما استشهد ١٤ فلسطينيا وأصيب العشرات جراء قصف الاحتلال لخيام النازحين في منطقة الشمالي بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

واستشهدت سيدتان وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا قرب بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

واستشهد أربعة فلسطينيين باستهداف محطة مياه بحي الرمال، مساء الاثنين. ونسف جيش الاحتلال عدة مربعات سكنية في مناطق متفرقة من المدينة.

أما في وسط القطاع، واصل جيش الاحتلال قصف المنازل والخيام وكل من يتحرك في جنوب دير البلح وسط القطاع .

وقالت منظمة الصحة العالمية إن جيش الاحتلال اقتحم مقرها في دير البلح وأجبر النساء والأطفال على الإخلاء مؤكدة أنه لا يوجد مكان آمن يمكن اللجوء إليه مع خضوع ٨٨% من غزة لأوامر الإخلاء.

واستشهد ثمانية فلسطينيين في دير البلح خلال ٢٤ ساعة بينهم ثلاث داخل مركبة فيما دمر جيش الاحتلال مزيد من المنازل.

وفي جنوب القطاع، استشهد ٢٩ فلسطينيا في سلسلة غارات جنوب القطاع بينهم عدد من متلقي المساعدات.

وإلى ذلك، أظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ١٣٥ شهيدًا، منهم أربع شهداء انتشال، و١١٥٥ إصابة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٥٩٠٢٩ شهيدًا ١٤٢١٣٥ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم: ٨١٩٦ شهيدًا، و٣٠٠٩٤ مصابا.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ٩٩ شهيد وأكثر من ٦٥٠ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ١٠٢١ شهيدًا وأكثر من ٦٥١١ إصابة.