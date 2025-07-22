فرار سجين من محكمة ألمانية عبر تسلق سياج أمني مرتفع

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فر سجين من جلسة استماع في محكمة بمدينة دوسلدورف في غرب ألمانيا اليوم الاثنين.

يذكر أن الرجل مطلوب بتهمتي الإيذاء البدني الخطير والسرقة المشددة ضمن عصابة.

وكانت النمسا قد قدمت بالفعل طلبا لتسليم الرجل. وكانت جلسة الاستماع في المحكمة اليوم الاثنين تتعلق بهذا الطلب.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة إنه تم اقتياد السجين إلى غرفة اجتماعات في منطقة احتجاز مؤمنة خصيصا للتحدث مع محاميه.

وأضافت المتحدثة أنه لدى مغادرة السجين الغرفة، تمكن من الفرار عبر باب جانبي إلى الفناء الداخلي، حيث تسلق سياجا أمنيا مرتفعا وتمكن من الفرار، وأنه لم يتعرض أي شخص للإصابة بأذى.

وقال المتحدث باسم الشرطة إنه تم استخدام مروحية وكلاب للبحث عن الرجل، كما تم استدعاء شرطة مكافحة الشغب.