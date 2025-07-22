قبرص: تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة يستوجب تعزيز الرسائل السياسية والدبلوماسية للمجتمع الدولي

أعلنت وزارة الخارجية القبرصية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن قبرص شاركت في التوقيع على مبادرة بريطانية بشأن بيان مشترك يتعلق بغزة، إلى جانب حوالي 20 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، واختارت تأييد إعلان يحظى بدعم واسع وصلاحية مؤسسية.

وأضافت الوزارة أن البيان "ينسجم تمامًا مع مبادراتنا لتقديم المساعدات الإنسانية عبر الممر البحري".

وأشارت إلى أن تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة في الأيام الأخيرة "يستوجب تعزيز الرسائل السياسية والدبلوماسية للمجتمع الدولي لجميع الأطراف، وهذا البيان جزء من هذا الجهد الجماعي".

وتابعت: "يرتبط توقيت التوقيع بتشكيل أغلبية قوية من الدول التي تدعم مضمونه، وهو عنصر يعزز ثقله المؤسسي ويزيد من إمكانية إحداث تأثير كبير في هذه المرحلة".

وأكدت قبرص أنها "تقيّم بشكل منهجي" أسلوب وتوقيت تدخلاتها، لضمان جوهريتها وفعاليتها ودعمها من قبل تحالف دولي واسع.

وقالت إن قرار دعم هذا البيان "يعكس تدهور الوضع على الأرض، والحاجة إلى تعزيز التأثير الجماعي للمجتمع الدولي، والسعي إلى عمل منسق"، مشيرةً إلى "الأغلبية الساحقة" من الدول التي وقّعت عليه.